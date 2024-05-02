Протести в Тбілісі: президент Грузії звернулася до демонстрантів
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі завернулася до учасників масової акції протесту в центрі Тбілісі. Вона підтримала людей і закликала не штурмувати будівлю парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Зурабішвілі підкреслила, що вона стоїть поруч із учасниками мітингу.
"Ці протести незвичайні, за нами спостерігає весь світ. Сьогоднішній виступ демонструє настрій, ставлення та рішучість народу Грузії. Це найбільша сила для нас, щоб виграти ту тривалу боротьбу, яка закінчується на виборах, що Грузія ніколи не буде Росією!", - сказала президент.
Глава держави також звернулася до "молоді з полум'ям у серцях" і попросила зупинити блокаду і штурм законодавчого органу країни.
"Залиште ворота парламенту, там більше нічого не відбувається, цей закон вже ухвалено в другому читанні, і наша боротьба вже не за цей закон. Наша боротьба відбувається через вибори й через скасування усіх тих законів, які нещодавно ухвалила влада та які віддаляють нас від нашого європейського шляху. Це наша мета", - сказала Зурабішвілі.
Вона додала, що сьогодні Страсний тиждень і закликала учасників мітингу "мирно встати на проспекті Руставелі і "ще раз продемонструвати світу, що таке Грузія, що може зробити Грузія і на що здатна молодь Грузії".
Протести у Тбілісі
Всередині квітня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроект "Про прозорість іноземного впливу". Документ вводить статус "іноземних агентів", що фінансуються і контролюються іноземними організаціями та фондами та подібний до закону, що багато років діє в Росії.
Перед підготовкою документа до другого читання, 30 квітня тисячі людей провели в центрі Тбілісі акцію протесту, під час якої відбулися сутички мітингувальників із поліцією.
Однак не дивлячись на протести, 1 травня депутати грузинського парламенту схвалили документ у другому читанні. Після фінального, третього, читання, закон буде ухвалений остаточно.
В ніч на 2 травня тисячі грузинів заблокували виходи з парламенту і намагалися штурмувати будівлю. Поліція застосовувала проти мітингувальників водомети і резинові кулі.
Детальніше про причини масових акцій, загрози європейському шляху Грузії та про те, чи призведуть силові розгони до нової революції, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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