Протести в Тбілісі: президент Грузії звернулася до демонстрантів

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі завернулася до учасників масової акції протесту в центрі Тбілісі. Вона підтримала людей і закликала не штурмувати будівлю парламенту.

Зурабішвілі підкреслила, що вона стоїть поруч із учасниками мітингу.

"Ці протести незвичайні, за нами спостерігає весь світ. Сьогоднішній виступ демонструє настрій, ставлення та рішучість народу Грузії. Це найбільша сила для нас, щоб виграти ту тривалу боротьбу, яка закінчується на виборах, що Грузія ніколи не буде Росією!", - сказала президент.

Глава держави також звернулася до "молоді з полум'ям у серцях" і попросила зупинити блокаду і штурм законодавчого органу країни.

"Залиште ворота парламенту, там більше нічого не відбувається, цей закон вже ухвалено в другому читанні, і наша боротьба вже не за цей закон. Наша боротьба відбувається через вибори й через скасування усіх тих законів, які нещодавно ухвалила влада та які віддаляють нас від нашого європейського шляху. Це наша мета", - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що сьогодні Страсний тиждень і закликала учасників мітингу "мирно встати на проспекті Руставелі і "ще раз продемонструвати світу, що таке Грузія, що може зробити Грузія і на що здатна молодь Грузії".