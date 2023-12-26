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Протести в Сербії: поліція затримала щонайменше 38 мітингувальників

Фото: у Сербії під час протестів поліція затримала щонайменше 38 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сербська поліція затримала щонайменше 38 осіб, які брали участь у протесті опозиції проти масових порушень на парламентських і місцевих виборах.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Що передувало 

Опозиція протестує після виборів 17 грудня, заявляючи, про фальсифікацію. Спостерігачі ОБСЄ підтвердили порушення на виборах у Сербії. Зокрема, було зафіксовано підкуп виборців та упередженість ЗМІ.

Президент Сербії Александар Вучич назвав протестувальників "хуліганами" та "пихатими революціонерами", а також скликав термінове засідання Ради національної безпеки через протести. 

Майже 40 демонстрантів було заарештовано під час акції протесту опозиційної коаліції "Сербія проти насильства" 24 грудня у Белграді після того, як група людей у масках спробувала проникнути до будівлі Белградської асамблеї.

Тоді були вибиті вікна і вхідні двері, а поліція, що знаходилася всередині будівлі, застосувала сльозогінний газ і перцевий балончик. Правоохоронці повідомили, що внаслідок інцидентів постраждали семеро поліцейських.

Докладніше про причину протестів та про те, чого хоче сербська опозиція, - у матеріалі РБК-Україна.

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