Протести в Сербії: поліція затримала щонайменше 38 мітингувальників

Сербська поліція затримала щонайменше 38 осіб, які брали участь у протесті опозиції проти масових порушень на парламентських і місцевих виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Високопоставлений поліцейський Івіца Івкович повідомив, що затриманих звинувачують у підбурюванні до насильницької зміни конституційного ладу, щодо спроби повалення уряду і насильницькій поведінці. Він додав, що під час заворушень вісім офіцерів отримали поранення, у тому числі серйозні.

"Поліція готова і здатна рішуче протидіяти будь-яким актам насильства", – сказав Івкович.

Опозиція натомість заявила, що правоохоронці застосували надмірну силу та побили деяких її прихильників.

Що передувало

Опозиція протестує після виборів 17 грудня, заявляючи, про фальсифікацію. Спостерігачі ОБСЄ підтвердили порушення на виборах у Сербії. Зокрема, було зафіксовано підкуп виборців та упередженість ЗМІ.

Президент Сербії Александар Вучич назвав протестувальників "хуліганами" та "пихатими революціонерами", а також скликав термінове засідання Ради національної безпеки через протести.

Майже 40 демонстрантів було заарештовано під час акції протесту опозиційної коаліції "Сербія проти насильства" 24 грудня у Белграді після того, як група людей у масках спробувала проникнути до будівлі Белградської асамблеї.

Тоді були вибиті вікна і вхідні двері, а поліція, що знаходилася всередині будівлі, застосувала сльозогінний газ і перцевий балончик. Правоохоронці повідомили, що внаслідок інцидентів постраждали семеро поліцейських.

Докладніше про причину протестів та про те, чого хоче сербська опозиція, - у матеріалі РБК-Україна.