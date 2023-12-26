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Протесты в Сербии: полиция задержала по меньшей мере 38 митингующих

Сербия, Вторник 26 декабря 2023 02:10
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Протесты в Сербии: полиция задержала по меньшей мере 38 митингующих Фото: в Сербии во время протестов полиция задержала по меньшей мере 38 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сербская полиция задержала по меньшей мере 38 человек, участвовавших в протесте оппозиции против массовых нарушений на парламентских и местных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Высокопоставленный полицейский Ивица Ивкович сообщил, что задержанных обвиняют в подстрекательстве к насильственному изменению конституционного строя, попытке свержения правительства и насильственному поведению.

"Полиция готова и способна решительно противодействовать любым актам насилия", – сказал Ивкович.

Он добавил, что в ходе беспорядков восемь офицеров получили ранения, в том числе серьезные.

Оппозиция заявила, что правоохранители применили чрезмерную силу и избили некоторых ее сторонников.

Что предшествовало

Оппозиция протестует после выборов 17 декабря, заявляя о фальсификации. Наблюдатели ОБСЕ подтвердили нарушения в Сербии. В частности, были зафиксированы подкуп избирателей и предвзятость СМИ.

Президент Сербии Александар Вучич назвал протестующих "хулиганами" и "напыщенными революционерами", а также созвал срочное заседание Совета национальной безопасности из-за протестов.

Около 40 демонстрантов были арестованы во время акции протеста оппозиционной коалиции " Сербия против насилия " 24 декабря в Белграде после того, как группа людей в масках попыталась проникнуть в здание Белградской ассамблеи.

Тогда были выбиты окна и входная дверь, а находившаяся внутри здания полиция применила слезоточивый газ и перечный баллончик. Правоохранители сообщили, что в результате инцидентов пострадали семеро полицейских.

Подробнее о причинах протестов и о том, чего хочет сербская оппозиция, - в материале РБК-Украина.

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