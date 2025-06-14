Протести в Лос-Анджелесі: морпіхи вперше провели затримання
Морські піхотинці, які дислоковані в Лос-Анджелесі, тимчасово затримали людину. Це перший подібний випадок з моменту розміщення там морпіхів за наказом президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Чоловіка затримали в будівлі Wilshire Federal Building у Лос-Анджелесі. Морпіхи скрутили його і передали цивільним представникам Міністерства внутрішньої безпеки США.
Представник Північного командування збройних сил підтвердив журналістам, що чинні військові сили "можуть тимчасово затримати людину за певних обставин".
"Будь-яке тимчасове затримання негайно припиняється, коли особа може бути безпечно передана під варту відповідним цивільним співробітникам правоохоронних органів", - повідомив він.
Затриманим виявився 27-річний ветеран армії Маркос Ліо. Після звільнення він розповів, що прямував до офісу Департаменту у справах ветеранів, коли морпіхи попросили його зупинитися. За словами чоловіка, з ним поводилися "справедливо".
"Вони просто виконують свою роботу", - зазначив чоловік.
Протести в Лос-Анджелесі
Нагадаємо, 6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масштабні протести проти імміграційних рейдів ICE, які переросли в сутички між демонстрантами з правоохоронцями. У місто було направлено 2000 солдатів Нацгвардії.
9 червня було оголошено про тимчасове переведення близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса для захисту федерального персоналу і будівель від загроз. У поліції заявили, що не отримували інформації про прибуття морпіхів у рамках посилення військової присутності.
Зі свого боку штат Каліфорнія подав до суду на адміністрацію Трампа через введення військ Нацгвардії, назвавши це порушенням закону.
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