Протести в Лос-Анджелесі: морпіхи вперше провели затримання

Ілюстративне фото: морпіхів задіяно на протестах у Лос-Анджелесі (Getty Images)

Морські піхотинці, які дислоковані в Лос-Анджелесі, тимчасово затримали людину. Це перший подібний випадок з моменту розміщення там морпіхів за наказом президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чоловіка затримали в будівлі Wilshire Federal Building у Лос-Анджелесі. Морпіхи скрутили його і передали цивільним представникам Міністерства внутрішньої безпеки США. Представник Північного командування збройних сил підтвердив журналістам, що чинні військові сили "можуть тимчасово затримати людину за певних обставин". "Будь-яке тимчасове затримання негайно припиняється, коли особа може бути безпечно передана під варту відповідним цивільним співробітникам правоохоронних органів", - повідомив він. Затриманим виявився 27-річний ветеран армії Маркос Ліо. Після звільнення він розповів, що прямував до офісу Департаменту у справах ветеранів, коли морпіхи попросили його зупинитися. За словами чоловіка, з ним поводилися "справедливо". "Вони просто виконують свою роботу", - зазначив чоловік.