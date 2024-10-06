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Протести в Ізраїлі: Нетаньягу звинувачують у нездатності домогтися звільнення заручників

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Ізраїлі напередодні річниці атак ХАМАСу протестувальники вийшли на вулиці у кількох містах країни. Ізраїльтяни вимагають більш термінових заходів із порятунку заручників, яких утримують у Газі.

Передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що протести пройшли в Тель-Авіві, Кесарії, Беер-Шеві, Єрусалимі та інших місцях, де родичі заручників просили про їхнє звільнення на тлі зростаючого конфлікту в регіоні.

Згідно з відеоматеріалами в соцмережах, шосе Аялон у Тель-Авіві було заблоковано. Демонстрація в Кесарії відбулася біля приватної резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

На додаток CNN процитувало кількох людей, які вийшли на протести. Зокрема, Ейнав Зангаукер, чий син Матан входить до числа 101 заручника, який все ще утримується в Газі, заявив біля воріт Бегіна в Тель-Авіві, що заручники досі знаходяться в Газі через Нетаньяху.

"Нетаньяху не хоче повертати заручників. Навіть якщо війна на півночі закінчиться, Нетаньяху хоче, щоб війна на півдні тривала", - сказав він, маючи на увазі війну Ізраїлю з "Хезболлою" на північному кордоні.

Крім того, на його думку, війни приносять Нетаньяху політичну вигоду і дозволяють йому залишатися при владі.

У свою чергу Дані Елгарат, брат якого Іцик теж є одним із заручників, також звинуватив ізраїльського прем'єра, заявивши, що пройшов цілий рік, "протягом якого заручники стали заручниками у війні Нетаньяху за особисте виживання".

Тим часом у Кармей-Гаті одна зі звільнених у листопаді заручниць, Ліат Ацілі Бенін, визнала, що жалоба близьких у річницю терактів ускладнюється розбіжностями щодо подальшого шляху розвитку країни.

"Душі поранені, гнів вирує, а почуття безпорадності паралізує", - додала вона.

Нагадаємо, що в понеділок 7 жовтня виповнюється рівно рік з моменту вторгнення ХАМАС в Ізраїль. Видання The Guardian писало, що напередодні річниці ізраїльські військові розширюють свої операції і готують Ірану "значну і серйозну відповідь" за масштабну ракетну атаку минулого тижня.

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