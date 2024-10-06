Протесты в Израиле: Нетаньяху обвиняют в неспособности добиться освобождения заложников

В Израиле в преддверии годовщины атак ХАМАСа протестующие вышли на улицы в нескольких городах страны. Израильтяне требуют более срочных мер по спасению заложников, которых удерживают в Газе.
Передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сообщается, что протесты прошли в Тель-Авиве, Кесарии, Беэр-Шеве, Иерусалиме и других местах, где родственники заложников просили об их освобождении на фоне растущего конфликта в регионе.
Согласно видеоматериалам в соцсетях, шоссе Аялон в Тель-Авиве было заблокировано. Демонстрация в Кесарии прошла возле частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В добавок CNN процитировало нескольких человек, которые вышли на протесты. В частности, Эйнав Зангаукер, чей сын Матан входит в число 101 заложника, все еще удерживаемых в Газе, заявил у ворот Бегина в Тель-Авиве, что заложники до сих пор в Газе из-за Нетаньяху.
"Нетаньяху не хочет возвращать заложников. Даже если война на севере закончится, Нетаньяху хочет, чтобы война на юге продолжалась", - сказал он, имея ввиду войну Израиля с "Хезболлой" на северной границе.
Кроме того, по его мнению, войны приносят Нетаньяху политическую выгоду и позволяют ему оставаться у власти.
В свою очередь Дани Элгарат, брат которого Ицик тоже является одним из заложников, также обвинил израильского премьера, заявив, что прошел целый год, "в течение которого заложники стали заложниками в войне Нетаньяху за личное выживание".
Тем временем в Кармей-Гате одна из освобожденных в ноябре заложниц, Лиат Ацили Бенин, признала, что траур по близким в годовщину терактов осложняется разногласиями относительно дальнейшего пути развития страны.
"Души ранены, гнев кипит, а чувство беспомощности парализует", - добавила она.
Напомним, что в понедельник 7 октября будет ровно год с момента вторжения ХАМАС в Израиль. Издание The Guardian писало, что в преддверии годовщины израильские военные расширяют свои операции и готовят Ирану "значительный и серьезный ответ" за масштабную ракетную атаку на прошлой неделе.
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