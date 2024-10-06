Протесты в Израиле: Нетаньяху обвиняют в неспособности добиться освобождения заложников

Сообщается, что протесты прошли в Тель-Авиве, Кесарии, Беэр-Шеве, Иерусалиме и других местах, где родственники заложников просили об их освобождении на фоне растущего конфликта в регионе.

Согласно видеоматериалам в соцсетях, шоссе Аялон в Тель-Авиве было заблокировано. Демонстрация в Кесарии прошла возле частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В добавок CNN процитировало нескольких человек, которые вышли на протесты. В частности, Эйнав Зангаукер, чей сын Матан входит в число 101 заложника, все еще удерживаемых в Газе, заявил у ворот Бегина в Тель-Авиве, что заложники до сих пор в Газе из-за Нетаньяху.

"Нетаньяху не хочет возвращать заложников. Даже если война на севере закончится, Нетаньяху хочет, чтобы война на юге продолжалась", - сказал он, имея ввиду войну Израиля с "Хезболлой" на северной границе.

Кроме того, по его мнению, войны приносят Нетаньяху политическую выгоду и позволяют ему оставаться у власти.

В свою очередь Дани Элгарат, брат которого Ицик тоже является одним из заложников, также обвинил израильского премьера, заявив, что прошел целый год, "в течение которого заложники стали заложниками в войне Нетаньяху за личное выживание".

Тем временем в Кармей-Гате одна из освобожденных в ноябре заложниц, Лиат Ацили Бенин, признала, что траур по близким в годовщину терактов осложняется разногласиями относительно дальнейшего пути развития страны.

"Души ранены, гнев кипит, а чувство беспомощности парализует", - добавила она.