Протести в Ірані: ЗМІ розкрили, скільки людей загинули

Ескалація протестів

Ці смерті, як зазначає видання, можуть ознаменувати початок жорсткішої реакції іранської теократії на демонстрації, які сповільнилися у столиці Тегерані, але поширилися в інших місцях. Загиблі, двоє в середу та п'ять у четвер, сталися у чотирьох містах, де переважно проживає етнічна група лур в Ірані.

Протести стали наймасштабнішими в Ірані з 2022 року, коли смерть 22-річної Махси Аміні у поліцейській дільниці спровокувала загальнонаціональні демонстрації.

Однак ці демонстрації поки що не охопили всю країну і не були такими інтенсивними, як ті, що супроводжували смерть Аміні, яка була затримана за те, що не носила хіджаб, або хустку, як того хотіла влада.

"Найінтенсивніші акти насильства, схоже, відбулися в місті Азна в іранській провінції Лорестан, приблизно за 300 кілометрів на південний захід від Тегерана. На відео з мережі звідти нібито видно, як на вулиці горять предмети, лунає стрілянина, а люди вигукують: "Безсоромно! Безсоромно!", - йдеться у статті.

Загибель людей та суперечливі дані

Інформагентство Fars повідомило про загибель трьох людей. Інші ЗМІ, включаючи прореформістські видання, посилалися на Fars як джерело інформації, тоді як державні ЗМІ не повною мірою визнавали насильство ні там, ні деінде. Неясно, чому не було ширшого висвітлення заворушень, але журналістів арештовували за репортажі у 2022 році, пише видання.

З Лордегана, міста в іранській провінції Чахармахал і Бахтіарі, що за 470 кілометрів на південь від Тегерана, в інтернеті з'явилися відеоролики, де демонстранти зібралися на вулиці, на тлі чути постріли.

Fars, посилаючись на анонімного чиновника, повідомив, що під час протестів у четвер загинули двоє людей.

Центр прав людини Центр прав людини в Ірані імені Абдоррахмана Боруманда, що базується у Вашингтоні, повідомив про загибель двох людей, упізнавши загиблих як учасників демонстрацій.

Центр також опублікував стоп-кадр, на якому, схоже, зображений іранський поліцейський у бронежилеті з дробовиком у руках.

У Фуладшехрі в іранській провінції Ісфахан державні ЗМІ повідомили про смерть чоловіка в четвер, яку активістські групи приписали стрілянині поліції по демонстрантах.

Повідомляється, що окрема демонстрація ввечері в середу призвела до смерті 21-річного добровольця з воєнізованого формування "Басідж" (Basij) Корпусу вартових ісламської революції.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило про смерть члена Корпусу, але не надало подробиць.

Іранське інформаційне агентство Student News Network, яке, як вважається, близьке до "Басідж", прямо звинуватило демонстрантів у смерті члена Корпусу, посилаючись на коментарі Саїда Пуралі, заступника губернатора провінції Лорестан.

Реакція влади

Уряд Ірану під керівництвом президента-реформатора Масуда Пезешкіана намагався сигналізувати про бажання вести переговори з протестувальниками.

Однак Пезешкіан визнав, що він мало що може зробити, оскільки іранська валюта ріал швидко знецінилась, і зараз 1 долар коштує близько 1,4 мільйона ріалів.

Тим часом державне телебачення окремо повідомило про арешти семи осіб, зокрема п'ятьох, яких воно назвало монархістами, та двох інших, яких, за його словами, пов'язували з європейськими угрупованнями.

Державне телебачення також повідомило, що в рамках іншої операції сили безпеки конфіскували 100 контрабандних пістолетів, не вдаючись до подробиць.

Іранська теократія оголосила середу державним святом на більшій частині країни, посилаючись на холодну погоду, імовірно, як спробу вивести людей зі столиці на довгі вихідні.

Іранські вихідні припадають на четвер і п'ятницю, а субота - на день народження імама Алі, ще одне свято для багатьох.