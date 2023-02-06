Протести в Ірані: влада вперше визнала масштаби репресій

Оголошення було зроблено через пресреліз, а захід заплановано до 44-ї річниці перемоги Ісламської революції, 11 лютого.

Указ аятоли Алі Хаменеї, який є частиною помилування, яке Верховний лідер дарує щороку напередодні річниці Ісламської революції 1979 року в Ірані, було видано на тлі того, що влада ще не уточнила кількість людей, затриманих під час демонстрацій.

Алі Хаменеї "погодився оголосити амністію та пом'якшити вироки десяткам тисяч людей, звинувачених та засуджених у недавніх інцидентах", повідомило державне інформаційне агентство "Ірна".

Державні ЗМІ також опублікували список застережень щодо наказу, який позбавляє права на ці амністії осіб, які мають зв'язки з "недружніми" країнами або обвинувачених у шпигунстві, - твердження, що викликали широку міжнародну критику.

З-під амністії виключено "звинувачених у шпигунстві, вбивстві та навмисному заподіянні шкоди здоров'ю, руйнуванні та підпалу державних, військових та громадських об'єктів", йдеться у заяві.

На своєму сайті Mizan Online іранський судовий орган додає, що осіб, заарештованих у зв'язку з протестним рухом, будуть звільнені лише в тому випадку, якщо вони підпишуть «заяву про каяття та письмове зобов'язання не повторювати такий навмисний злочин».

За даними правозахисників в Ірані, під час протестів було заарештовано понад 19 600 людей.

Нагадаємо, що з кінця вересня цього року в Ірані тривають протести. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання поліцією моралі за "неправильне носіння хіджабу".

За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що в країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітні.

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