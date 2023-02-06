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Протесты в Иране: власть впервые признала масштабы репрессий

Фото: власть впервые признала масштабы репрессий (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Артур Родивилов

Впервые признав масштаб репрессий на фоне антиправительственных протестов, верховный лидер Ирана в воскресенье распорядился об амнистии или сокращении сроков тюремного заключения для "десятков тысяч" заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Объявление было сделано через пресс-релиз, а мероприятие запланировано к 44-й годовщине победы Исламской революции, 11 февраля.

Указ аятоллы Али Хаменеи, являющийся частью помилования, которое Верховный лидер дарует каждый год в преддверии годовщины Исламской революции 1979 года в Иране, был издан на фоне того, что власти еще не уточнили число людей, задержанных во время демонстраций.

Али Хаменеи "согласился объявить амнистию и смягчить приговоры десяткам тысяч человек, обвиняемых и осужденных в недавних инцидентах", сообщило государственное информационное агентство "Ирна".

Государственные СМИ также опубликовали список оговорок в отношении приказа, который лишает права на эти амнистии лиц, имеющих связи с зарубежными странами или обвиняемых в шпионаже, - утверждения, которые вызвали широкую международную критику.

Из-под амнистии исключены "обвиняемые в шпионаже, убийстве и умышленном причинении вреда здоровью, разрушении и поджоге государственных, военных и общественных объектов", говорится в заявлении.

На своем сайте Mizan Online иранский судебный орган добавляет, что лица, арестованные в связи с протестным движением, будут освобождены только в том случае, если они подпишут «заявление о раскаянии и письменное обязательство не повторять подобное умышленное преступление».

По данным правозащитников в Иране, во время протестов было арестовано более 19 600 человек.

Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".

По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних.

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Иран