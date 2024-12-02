Протести у Грузії: стало відомо про затримання одного з лідерів опозиції та журналістів

У ніч проти 2 грудня в Тбілісі грузинські спецпризначенці відтіснили учасників масового протесту на проспекті Руставелі. Наразі продовжується спроба розігнати людей із застосуванням сили, відомо про затриманих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia .

Зазначається, що грузинська поліція і спецпризначенці зачистили проспект Руставелі до 7:00 ранку (5:00 за Києвом) 2 грудня.

Для придушення протесту силовики використовували водомети й сльозогінний газ. Протестувальники зазнали жорстоких затримань.

Серед затриманих - Зураб Джапарідзе, один із лідерів опозиційної партії "Коаліція змін", а також кілька журналістів.

За оцінками правозахисників, станом на зараз, затримано близько 50 людей.

За повідомленнями NewsGeorgia, розгін розпочався на проспекті Руставелі, звідки протестувальників відтіснили до станції метро.

Видання зазначає, що інша частина учасників акції рушили у бік Ваке, на проспект Чавчавадзе, де розгін продовжився. Силовики діяли ще жорсткіше, переслідуючи людей у провулках і навіть у дворах та під'їздах житлових будинків.

"Під гарячу руку поліцейських потрапляли й ті, хто просто йшов на роботу", - повідомляє NewsGeorgia.

Протести у Грузії

Акції розпочалися через незадоволення діями уряду, включно з результатами виборів, обмеженням політичних свобод, придушенням незалежної журналістики, відмови від європейського курсу та поширенням проросійського впливу на країну.

Протестувальники також вимагають звільнення політичних в’язнів і проведення демократичних реформ.

Грузинські силовики застосовують силу проти мітингувальників. Сьогодні вночі стало відомо, що протестанти у відповідь застосували коктейлі Молотова.

Сьогодні розпочався вже п'ятий день протестів.