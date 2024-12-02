Протесты в Грузии: стало известно о задержании одного из лидеров оппозиции и журналистов

В ночь на 2 декабря в Тбилиси грузинские спецназовцы оттеснили участников массового протеста на проспекте Руставели. Продолжается попытка разогнать людей с применением силы, известно о задержанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia .

Отмечается, что грузинская полиция и спецназовцы зачистили проспект Руставели до 7:00 утра (5:00 по Киеву) 2 декабря.

Для подавления протеста силовики использовали водометы и слезоточивый газ. Протестующие подверглись жестоким задержаниям.

Среди задержанных - Зураб Джапаридзе, один из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен", а также несколько журналистов.

По оценкам правозащитников, по состоянию на данный момент, задержаны около 50 человек.

По сообщениям NewsGeorgia, разгон начался на проспекте Руставели, откуда протестующих оттеснили на станцию метро.

Издание отмечает, что остальная часть участников акции двинулась в сторону Ваке, на проспект Чавчавадзе, где разгон продолжился. Силовики действовали еще более жестко, преследуя людей в переулках и даже во дворах и подъездах жилых домов.

"Под горячую руку полицейских попадали и те, кто просто уходил на работу", - сообщает NewsGeorgia.

Протесты в Грузии

Акции начались из-за недовольства действиями правительства, включая результаты выборов, ограничение политических свобод, подавление независимой журналистики, отказ от европейского курса и распространение пророссийского влияния на страну.

Протестующие также требуют освобождения политических заключенных и проведения демократических реформ.

Грузинские силовики используют силу против митингующих. Сегодня ночью стало известно, что ответные протестующие применили коктейли Молотова.

Сегодня начался пятый день протестов.