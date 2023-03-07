Протести в Грузії: силовики відігнали демонстрантів від парламенту

В Грузії поліція розігнала відігнала учасників акції протесту від будівлі парламенту, яку вони штурмували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Georgian Public Broadcaster .

На трансляції видно, як поліцейські заповнили майже весь простір перед парламентом.

Приблизно в 23:20 за київським часом поліція застосувала проти протестувальників, ймовірно, сльозогінний газ. Після цього силовики вишикувались у шеренгу і щитами відтіснили протестувальників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Грузії сьогодні, 7 березня, у першому читанні ухвалили законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які фінансують з-за кордону.

Після цього у Тбілісі розпочалися масові протести проти скандального рішення парламенту. Там спостерігаються зіткнення з поліцією, яка застосовує сльозогінний газ та водомет.

В свою чергу протестувальники намагались штурмувати парламент карїни.

А президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу парламенту.

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