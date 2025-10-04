UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Протести в Грузії переросли в сутички зі спецназом, людей розігнали водометами

Ілюстративне фото: людей розганяють водометами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Грузії 4 жовтня через спірні результати муніципальних виборів виникли протести. Незабаром вони переросли в сутички зі спецназом, після чого людей розігнали водометами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online, News Georgia і Telegram Tbilisi life.

Зокрема, проросійська правляча партія "Грузинська мрія" вже відсвяткувала нібито "перемогу" на місцевих виборах. Згідно з екзитполом, проведеним компанією GORBI, кандидати "Грузинської мрії" з великим відривом виграють на виборах мера в усіх великих містах.

На тлі спірних попередніх результатів у столиці Грузії виникли протести. Зокрема, мітингувальники зібралися біля резиденції президента в Тбілісі та змогли прорвати залізні огорожі, які відокремлюють двір від вулиці.

Паралельно МВС Грузії публікувало заяву після спроби протестувальників зайти на територію двору президента.

"Акція вийшла за рамки зборів і маніфестації, передбачених законом. З боку організаторів пролунали заклики до насильства. Закликаємо всіх учасників акції, підкоритися законним вимогам поліції та не допускати ескалації. Інакше правоохоронці вживуть заходів, передбачених законодавством", - йшлося в публікації.

Станом на зараз відомо, що спецназ почав застосовувати водомети проти протестувальників біля резиденції президента, щоб розігнати людей.

 

Крім цього, в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що проти людей почали застосовувати сльозогінний газ.

 

Також відомо, що протестувальники будують барикади.

Вибори в Грузії і протести

Нагадаємо, що сьогодні в Грузії відбулися місцеві вибори. Громадяни цієї країни обирали 64 мерів: 5 мерів самоврядних міст і 59 мерів районів. Для перемоги кандидат має набрати понад 50% голосів виборців, які пройшли на вибори.

Також сьогодні обирали понад 2 тисячі депутатів 64 місцевих дорадчих органів. Прохідний бар'єр для партій становить 4%.

Додав, що 8 провідних опозиційних сил відмовилися брати участь у нинішніх виборах. Вони назвали їх "фарсом" і "російською спецоперацією" з легітимізації "Грузинської мрії". У зв'язку з цим вони проводять у Тбілісі протестну акцію.

Детальніше про те, що було в останні кілька годин - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Грузія