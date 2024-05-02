Протести у Грузії: в парламенті країни оголосили червоний рівень небезпеки

Мітингувальники за допомогою барикад підібралися до воріт парламенту та намагаються їх штурмувати.

Фото: NEWSGEROGIA/Новости - Грузия (t.me/NGnewsgeorgia)

З огляду на ситуацію, в будівлі парламенту оголошено "червоний рівень". Усі, хто перебуває в будівлі, повинні негайно її покинути.

Зазначається, що в будівлі можуть перебувати лише особи, чия присутність вкрай необхідна, і цей список затверджує глава апарату парламенту.

"Червоний режим безпеки" запроваджено з 23.00 1 травня.

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе на брифінгу повідомив, що учасники протестів використовують сльозогінний і задушливий газ невідомого походження. Такий не продається у жодних відкритих мережевих магазинах.

"Ми обов'язково цим зацікавимося і дізнаємося, як це потрапило на акцію", - сказав Дарахвелідзе.

Він також повідомив, що співробітники МВС мали повну правову базу, але не використовували гумові кулі проти мітингувальників.

Натомість очевидці підтверджують використання силовиками гумових куль проти людей.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала учасників протестів залишити в спокої бічні ворота парламенту.

"Я хочу звернутися, деякі речі не потрібні, відійдіть від дверей парламенту, зараз там більше (усередині) нічого не відбувається... Ці двері нічого не вирішать, окрім викиду газу і насильства, яке нам не потрібно провокувати...", - сказала вонаю

Вона нагадала про Страсний тиждень і закликала не порушувати мирний характер акції на проспекті Шота Руставелі. Головна мета, нагадала Зурабішвілі, це вибори і скасування законів, які відводять Грузію з європейського шляху.

Фото: NEWSGEROGIA/Новости - Грузия (t.me/NGnewsgeorgia)