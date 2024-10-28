Протести в Грузії: опозиція висунула ультматум із вимогою нових виборів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" .

"Вони вкрали ваш голос і намагалися вкрасти ваше майбутнє. Але ніхто не має на це права, і ви нікому цього не дозволите", - заявила вона.

На акції також виступила президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Він також зазначив, що опозиція відмовляється від роботи в новому складі парламенту та не має наміру вести будь-які переговори з "Грузинською мрією".

Один із лідерів партії "Єдність - Національний рух" Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу заявив, що грузинська опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

Вибори та протести у Грузії

Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії пройшли вибори до парламенту, на яких змагались проросійська партія влади "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні політичні сили.

Під час підрахунку голосів президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила впевненість в перемозі опозиції. Проте, за інформацією ЦВК країни, правляча партія "Грузинська мрія" отримала на виборах понад 54% голосів, далі йдуть опозиційні партії.

До того ж міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії.

Усі чотири опозиційні партії заявили, що бойкотуватимуть новообраний парламент. Частина опозиціонерів анонсувала проведення акцій протесту.

Сьогодні ввечері у столиці Грузії, Тбілісі, розпочалися масові протести через перемогу на виборах скандальної проросійської партії "Грузинська мрія".

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