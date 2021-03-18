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На протестах в Мьянме погибли уже более 220 человек

Автор: Инна Собора

Общее число убитых за несколько недель беспорядков в Мьянме увеличилось до 224. В общей сложности 2258 человек были арестованы, обвинены или осуждены.

Об этом пишет Reuters.

Силы безопасности страны используют все более жестокую тактику для подавления ежедневных демонстраций.

По сообщениям местных СМИ, в четверг тысячи противников военного правления в Мьянме прошли маршем в городе Натмаук, где родился уважаемый национальный герой Аунг Сан. Также демонстрации прошли и в других городах. Протесты сопровождались убийствами и задержаниями.

Кроме того, власти наложили дополнительные ограничения на интернет-услуги, лишив протестующих возможности организоваться. Этот шаг сделал Мьянму более изолированной, на фоне того, что Европейский союз готовился ввести санкции в отношении военных.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

Напомним, США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы на фоне военного переворота.

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