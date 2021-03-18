На протестах у М'янмі загинуло вже понад 220 осіб

Сили безпеки країни використовують все більш жорстоку тактику для придушення щоденних демонстрацій.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у четвер тисячі противників військового правління в М'янмі пройшли маршем у місті Натмаук, де народився шановний національний герой Аунг Сан. Також демонстрації пройшли і в інших містах. Протести супроводжувалися вбивствами і затриманнями.

Крім того, влада наклала додаткові обмеження на інтернет-послуги, позбавивши протестувальників можливості організуватися. Цей крок зробив М'янму більш ізольованою, на тлі того, що Європейський союз готувався ввести санкції щодо військових.