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На протестах у М'янмі загинуло вже понад 220 осіб

Автор: Инна Собора

Загальне число убитих за кілька тижнів заворушень у М'янмі збільшилося до 224. У загальній складності 2258 осіб було заарештовано, звинувачено або засуджено.

Про це пише Reuters.

Сили безпеки країни використовують все більш жорстоку тактику для придушення щоденних демонстрацій.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у четвер тисячі противників військового правління в М'янмі пройшли маршем у місті Натмаук, де народився шановний національний герой Аунг Сан. Також демонстрації пройшли і в інших містах. Протести супроводжувалися вбивствами і затриманнями.

Крім того, влада наклала додаткові обмеження на інтернет-послуги, позбавивши протестувальників можливості організуватися. Цей крок зробив М'янму більш ізольованою, на тлі того, що Європейський союз готувався ввести санкції щодо військових.

Як відомо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот через поразку на виборах. Після цього в країні почалися протести.

Нагадаємо, США надали тимчасовий притулок громадянам М'янми на тлі військового перевороту.

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