На протестах в Ираке погибли 319 человек

Начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

По данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения.

Протесты охватили Басру, Эд-Диванию, Кербелу, Васит и Киркук.

Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийству демонстрантов.

Правозащитники считают, что власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций.

Ранее сообщалось, что 31 октября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил, что уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов.