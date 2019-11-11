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На протести в Іраку загинули 319 осіб

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 05:01
На протести в Іраку загинули 319 осіб
Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Ще 15 тис. отримали поранення

Починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинув 319 демонстрант. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За даними комітету з прав людини при парламенті Іраку, ще 15 тис. людей отримали поранення.

Протести охопили Басру, Ед-Диванию, Кербелу, Васіт і Кіркук.

Правозахисна організація Amnesty International закликала офіційний Багдад покласти кінець вбивства демонстрантів.

Правозахисники вважають, що влада Іраку повинні притягнути до відповідальності всіх співробітників сил безпеки, причетних до загибелі учасників антиурядових акцій.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді заявив, що йде у відставку на тлі масових протестів і вбивств силовиками демонстрантів.

Як відомо, 25 жовтня в Іраку почалася нова хвиля протестів, яка охопила кілька провінцій. Люди спочатку протестували проти корупції в уряді, безробіття і відсутності базових послуг.

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