На протестах у Грузії полетіли "коктейлі Молотова" в силовиків

Зокрема, телеканал повідомив, що протестувальники вперше застосували проти поліції палаючу суміш. Судячи з фрагменту відео, це сталося на вулиці Чинчадзе, яка прилягає до парламенту.

Загалом станом на даний момент у Тбілісі досі багато людей на проспекті Руставелі. Протестувальники біля парламенту продовжують обстрілювати будівлю та силовиків піротехнікою.

Від силовиків їх розділяють колони. Демонстранти запускають петарди з сходів парламенту, спецназ сидить усередині та звідти пускає сльозогінний газ та застосовує водомети. На вулиці холодно, температура наближається до нуля.

Фото: протести в Грузії (t.me/zjavakhadze)

За даними Telegram-каналу News Georgia, спецназ на площі Свободи чекає наказу для зачистки проспекту Руставелі.