На протестах в Грузии полетели "коктейли Молотова" в силовиков

На протестах в Грузии в силовиков впервые полетели "коктейли Молотова". Против демонстрантов применяются газ и водометы, спецназ ждет приказа на очередной разгон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Imedі и грузинские паблики.
В частности, телеканал сообщил, что протестующие впервые применили против полиции горючую смесь. Судя по фрагменту видео, это произошло на улице Чинчадзе, которая прилегает к парламенту.
В целом по состоянию на данный момент в Тбилиси до сих пор находится много людей на проспекте Руставели. Протестующие у парламента продолжают обстреливать здание и силовиков пиротехникой.
От силовиков их разделяют колонны. Демонстранты запускают петарды со ступенек парламента, спецназ сидит внутри и оттуда пускает слезоточивый газ и применяет водометы. На улице холодно, температура приближается к нулю.
Фото: протесты в Грузии (t.me/zjavakhadze)
По данным Telegram-канала News Georgia, спецназ на площади Свободы ждет приказа для зачистки проспекта Руставели.
Напомним, сегодня несколько тысяч человек снова вышли на протесты к зданию грузинского парламента. Участники акции недовольны тем, что правящая партия "Грузинская мечта" отложила переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Протесты проходят и в других крупных городах.
Сегодня стало известно, что ЕС может ввести санкции против причастных к разгону мирных демонстраций в Тбилиси.
Президент Саломе Зурабишвили предупредила протестующих о том, что власти могут готовить провокации с якобы грузинскими бойцами из Украины.
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