На протестах в Грузии полетели "коктейли Молотова" в силовиков

В частности, телеканал сообщил, что протестующие впервые применили против полиции горючую смесь. Судя по фрагменту видео, это произошло на улице Чинчадзе, которая прилегает к парламенту.

В целом по состоянию на данный момент в Тбилиси до сих пор находится много людей на проспекте Руставели. Протестующие у парламента продолжают обстреливать здание и силовиков пиротехникой.

От силовиков их разделяют колонны. Демонстранты запускают петарды со ступенек парламента, спецназ сидит внутри и оттуда пускает слезоточивый газ и применяет водометы. На улице холодно, температура приближается к нулю.

Фото: протесты в Грузии (t.me/zjavakhadze)

По данным Telegram-канала News Georgia, спецназ на площади Свободы ждет приказа для зачистки проспекта Руставели.