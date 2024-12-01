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На протестах в Грузии полетели "коктейли Молотова" в силовиков

Тбилиси, Воскресенье 01 декабря 2024 22:57
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На протестах в Грузии полетели "коктейли Молотова" в силовиков Фото: протестующие в Грузии стреляют фейерверками в силовиков (t.me/zjavakhadze)
Автор: Данила Крамаренко

На протестах в Грузии в силовиков впервые полетели "коктейли Молотова". Против демонстрантов применяются газ и водометы, спецназ ждет приказа на очередной разгон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Imedі и грузинские паблики.

В частности, телеканал сообщил, что протестующие впервые применили против полиции горючую смесь. Судя по фрагменту видео, это произошло на улице Чинчадзе, которая прилегает к парламенту.

В целом по состоянию на данный момент в Тбилиси до сих пор находится много людей на проспекте Руставели. Протестующие у парламента продолжают обстреливать здание и силовиков пиротехникой.

От силовиков их разделяют колонны. Демонстранты запускают петарды со ступенек парламента, спецназ сидит внутри и оттуда пускает слезоточивый газ и применяет водометы. На улице холодно, температура приближается к нулю.

Фото: протесты в Грузии (t.me/zjavakhadze)

По данным Telegram-канала News Georgia, спецназ на площади Свободы ждет приказа для зачистки проспекта Руставели.

Напомним, сегодня несколько тысяч человек снова вышли на протесты к зданию грузинского парламента. Участники акции недовольны тем, что правящая партия "Грузинская мечта" отложила переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Протесты проходят и в других крупных городах.

Сегодня стало известно, что ЕС может ввести санкции против причастных к разгону мирных демонстраций в Тбилиси.

Президент Саломе Зурабишвили предупредила протестующих о том, что власти могут готовить провокации с якобы грузинскими бойцами из Украины.

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Грузия Коктейль молотова
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