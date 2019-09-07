ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Новости » В мире    07.09.2019 - 16:28
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Фото: протест в Гонконге (twitter.com/timmysung)

Демонстранты пытались проникнуть в терминал аэропорта

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые пытались проникнуть в терминал аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, слезоточивый газ был применен против демонстрантов в районе Коулун в Монг Коке во время того, как они пытались попасть в аэропорт.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста планируют вновь заблокировать работу аэропорта в Гонконге. По сообщению полиции, демонстранты хотели попасть на территорию терминала как обычные пассажиры, из-за чего были усилены меры безопасности.

Напомним, 6 сентября в Гонконге вновь вспыхнули противостояния между демонстрантами и полицией. Для разгона участников акции протеста правоохранители применили пистолеты с резиновыми пулями.

Акции протеста в Гонконге проходят с середины августа. Среди требований демонстрантов - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.


В Алжире протестуют против временного правительства В Москве осудили еще одного участника протестов
Новости Украины протестГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь