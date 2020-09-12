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На протестах в Беларуси задержали еще более 30 человек

Автор: РБК-Украина

В ходе вчерашних протестов в Беларуси были задержаны более 30 человек. При этом, согласно подсчетам властей, акции протеста якобы собирают меньше участников, чем митинги в в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова.

Сообщается, что вчера в Беларуси прошли 12 акций в поддержку Лукашенко, участие в которых приняли около 800 человек. При этом общая численность участников 13 протестных акций не превысила 450 человек.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", - отметила Чемоданова.

Напомним, вчера в Минске на акции возле Красного костела задержали нескольких женщин. В частности, участницам акции преградили путь силовики в масках, а когда они попытались зайти внутрь здания, часть из них задержали.

Вчера стало известно, что США обсуждают с Евросоюзом адресные санкции против Беларуси за массовые задержания и применение силы в отношении демонстрантов, а также за фальсификацию выборов президента.

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