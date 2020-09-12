На протестах у Білорусі затримали ще понад 30 осіб

В ході вчорашніх протестів у Білорусі було затримано більше 30 осіб. При цьому, за підрахунками влади, акції протесту нібито збирають менше учасників, ніж мітинги на підтримку діючого президента Олександра Лукашенка.

Про це у Telegram повідомила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ країни Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що вчора в Білорусі відбулися 12 акцій на підтримку Лукашенка, участь в яких взяли близько 800 осіб. При цьому загальна чисельність учасників 13 протестних акцій не перевищила 450 осіб.

"Загалом вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 32 особи. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень до місць тримання затриманих поміщено 18 осіб", - зазначила Чемоданова.

Нагадаємо, вчора у Мінську на акції біля Червоного костелу затримали кількох жінок. Зокрема, учасницям акції перегородили шлях силовики в масках, а коли вони спробували зайти всередину будівлі, частину з них затримали.

Вчора стало відомо, що США обговорюють з Євросоюзом адресні санкції проти Білорусі за масові затримання і застосування сили щодо демонстрантів, а також за фальсифікацію виборів президента.