На протестах в Беларуси задержали более 1100 человек

Во время воскресного протеста в Беларуси задержали более 1100 человек. Больше всего людей задержали в Минске.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Всего, по последним данным, задержали 1126 человек. Задержания происходили в различных городах страны. В частности больше всего в Минске, а также в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске, Гродно, Новополоцке, Могилеве, Бресте, Барановиче, Мозиру, Пинске, Витебске, Молодечно, Новогрудке, Орше, Вилейку.

Ранее сообщалось о 900 задержанных.

К слову, вчера в Минске белорусские силовики провели массовые задержания на так называемой "Площади перемен" на улице Червякова. Протестующие из разных районов белорусской столицы собрались здесь, чтобы почтить память 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который умер после жесткого задержания.

Напомним, 12 ноября в Минске умер протестующий Руслан Бондаренко, которого избили силовики. Бондаренко без сознания сначала доставили в больницу, где за его жизнь боролись медики.