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На протестах в Білорусі затримали понад 1100 осіб

Автор: РБК-Україна

Під час недільного протесту в Білорусі затримали понад 1100 осіб. Найбільше людей затримали у Мінську.

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Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Всього за останніми даними затримали 1126 осіб. Затримання відбувались в різних містах країни. Зокрема найбільше в Мінську, а також в Новогрудку, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогорську, Гродно, Новополоцьку, Могильові, Бресті, Барановичі, Мозиру, Пінську, Вітебську, Молодечно, Новогрудку, Орші, Вілейку.

Раніше сьогодні повідомлялось про 900 затриманих.

До слова, вчора в Мінську білоруські силовики провели масові затримання на так званій "Площі змін" на вулиці Червякова. Протестувальники з різних районів білоруської столиці зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять 31-річного мінчанина Романа Бондаренка, який помер після жорсткого затримання.

Нагадаємо, 12 листопада у Мінську помер протестувальник Руслан Бондаренко, якого побили силовики. Бондаренка без свідомості спочатку доставили в лікарню, де за його життя боролися медики.

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