На протестах у Білорусі сьогодні затримали понад 70 осіб

Фото: протести у Мінську (nn.by)

У Білорусі на сьогоднішніх протестах проти режиму Олександра Лукашенка затримали десятки людей. За підрахунками правозахисників, затримано щонайменше 72 особи.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Затримання відбувалися у Вітебську, Бресті, Дзержинську, Світлогірську, але найбільше затриманих у Мінську.

Крім того, відомо про затримання журналіста телеканалу "Белсат" Олеся Любянчука. За даними телеканалу, він перебуває в одному з територіальних управлінь міліції Мінська.

На журналіста склали протокол за фактом невиконання вимог співробітника правоохоронного органу.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі поновилися акції протесту. У Мінську мітингувальники пройшли маршем вулицями міста. Зранку в білоруську столицю стягнули спецтехніку та силовиків.

Під час протестів у Мінську спостерігалися перебої в роботі інтернету. Білоруські оператори пояснювали, чому обмежили доступ до мережі.

Крім того, силовики у Мінську застосували спецзасоби для розгону протестувальників. Також міліціонери стріляли гумовими кулями в повітря.