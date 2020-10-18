На протестах у Білорусі сьогодні затримали понад 70 осіб

У Білорусі на сьогоднішніх протестах проти режиму Олександра Лукашенка затримали десятки людей. За підрахунками правозахисників, затримано щонайменше 72 особи.
Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".
Затримання відбувалися у Вітебську, Бресті, Дзержинську, Світлогірську, але найбільше затриманих у Мінську.
Крім того, відомо про затримання журналіста телеканалу "Белсат" Олеся Любянчука. За даними телеканалу, він перебуває в одному з територіальних управлінь міліції Мінська.
На журналіста склали протокол за фактом невиконання вимог співробітника правоохоронного органу.
Нагадаємо, сьогодні у Білорусі поновилися акції протесту. У Мінську мітингувальники пройшли маршем вулицями міста. Зранку в білоруську столицю стягнули спецтехніку та силовиків.
Під час протестів у Мінську спостерігалися перебої в роботі інтернету. Білоруські оператори пояснювали, чому обмежили доступ до мережі.
Крім того, силовики у Мінську застосували спецзасоби для розгону протестувальників. Також міліціонери стріляли гумовими кулями в повітря.