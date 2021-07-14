Протест под Радой: полиция применила слезоточивый газ против ветеранов-силовиков

В Киеве под Верховной радой Украины произошли столкновения между ветеранами-силовиками и полицией. Полицейские применили слезоточивый газ.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Митингующие пытаются прорваться в Верховную раду. Они требуют встречи со спикером Рады Дмитрием Разумковым.
Сегодня в Киеве проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий.
Напомним, сегодня утром РБК-Украина писало, что под Верховной радой произошли столкновения.