UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Протест под Радой: полиция применила слезоточивый газ против ветеранов-силовиков

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве под Верховной радой Украины произошли столкновения между ветеранами-силовиками и полицией. Полицейские применили слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Митингующие пытаются прорваться в Верховную раду. Они требуют встречи со спикером Рады Дмитрием Разумковым.

Фото: в Киеве произошли столкновения на акции протеста (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня в Киеве проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий.

Напомним, сегодня утром РБК-Украина писало, что под Верховной радой произошли столкновения.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияпротестстолкновение