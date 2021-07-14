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Протест під Радою: поліція застосувала сльозогінний газ проти ветеранів-силовиків

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві під Верховною радою України стались сутички між ветеранами-силовиками і поліцією. Поліцейські застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Мітингувальники намагаються прорватися до Верховної ради. Вони вимагають зустрічі зі спікером Ради Дмитром Разумковим.

Фото: у Києві стались зіткнення на акції протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні у Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій.

Нагадаємо, сьогодні зранку РБК-Україна писало, що під Верховною радою стались сутички.

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