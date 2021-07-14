Протест під Радою: поліція застосувала сльозогінний газ проти ветеранів-силовиків

У Києві під Верховною радою України стались сутички між ветеранами-силовиками і поліцією. Поліцейські застосували сльозогінний газ.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Мітингувальники намагаються прорватися до Верховної ради. Вони вимагають зустрічі зі спікером Ради Дмитром Разумковим.
Сьогодні у Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій.
Нагадаємо, сьогодні зранку РБК-Україна писало, що під Верховною радою стались сутички.