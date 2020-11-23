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Протест работников "7-километра": полиция открыла дело

Одесса, Понедельник 23 ноября 2020 09:52
Протест работников "7-километра": полиция открыла дело
Фото: протест в Одесской области (od.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одесской области предприниматели рынка "7 километр" устроили акцию протеста из-за усиления карантина и перекрыли движение транспорта. Правоохоранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Кроме того, опубликовано видео, как полицейские разгоняли участников протеста. Таким образом, движение на трассе было разблокировано.

Сотрудники полиции утром, 23 ноября, вытолкали с проезжей части Овидиопольской дороги предпринимателей рынка «7...

Posted by Трасса Е-95 on Sunday, November 22, 2020

Полиция начала уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций (ч.1 ст.279). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

"Основанием для этого стало препятствование гражданами движения автотранспорта, нарушило его нормальную работу на Овидиопольской дороге", - сказано в сообщении.

Протестовать начали утром в воскресенье, полиция приехала проверить соблюдение карантина и люди потребовали дать им возможность торговать. К протестующим присоединились предприниматели с ряда других рынков Одессы.

Предприниматели собирались в понедельник пикетировать облгосадминистрацию.

Напомним, в Украине уже вторую неделю действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта и АЗС.

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