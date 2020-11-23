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Протест працівників "7-го кілометра": поліція відкрила справу

Одеса, Понеділок 23 листопада 2020 09:52
Протест працівників "7-го кілометра": поліція відкрила справу
Фото: протест в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одеській області підприємці ринку "7 кілометр" влаштували акцію протесту через посилення карантину і перекрили рух транспорту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Крім того, опубліковано відео, як поліцейські розганяли учасників протесту. Таким чином, рух на трасі було розблоковано.

Співробітники поліції вранці, 23 листопада, виштовхали з проїжджої частини Овідіопольської дороги підприємців ринку «7...

Posted by Траса Е-95 on Sunday, November 22, 2020

Поліція почала кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій (ч. 1 ст. 279). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

"Підставою для цього стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, порушило його нормальну роботу на Овідіопольській дорозі", - сказано в повідомленні.

Протестувати почали вранці в неділю, поліція приїхала перевірити дотримання карантину і люди вимагали дати їм можливість торгувати. До протестуючих приєдналися підприємці з ряду інших ринків Одеси.

Підприємці збиралися в понеділок пікетувати облдержадміністрацію.

Нагадаємо, в Україні вже другий тиждень діє карантин вихідного дня. У суботу і неділю дозволено тільки робота продуктових магазинів, аптек, громадського транспорту та АЗС.

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