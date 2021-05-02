Протест на "Олд Траффорд": владельцы МЮ потрясены действиями болельщиков

Матч МЮ против "Ливерпуля", который также принадлежит американцам и входил в план Суперлиги, был отложен. Десятки болельщиков вышли на поле, выпустив осветительные ракеты и дымовые шашки в знак протеста против семьи Глейзеров.

В заявлении клуба говорится, что право на свободное выражение своего мнения и мирный протест полностью признается.

"Однако мы сожалеем о перебоях в работе команды и действиях, которые поставили под угрозу других болельщиков, персонал и полицию", - отметили хозяева клуба.

Премьер-лига выступила с собственным заявлением, отметив, что "действия меньшинства, наблюдаемые сегодня, не имеют оправдания".

В прошлом месяце попытка сформировать новую лигу с участием самых богатых клубов Европы провалилась всего через несколько дней после того, как об этом было объявлено, поскольку команды начали уходить из-за противодействия со стороны фанатов, политиков и даже игроков. Владельцы теперь несут основную тяжесть негатива.

Правительство Великобритании даже выступило с предложением заблокировать лигу, заявив, что сделает "все возможное", чтобы остановить формирование нового турнира.