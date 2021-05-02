Протест на "Олд Траффорд": владельцы МЮ потрясены действиями болельщиков

Американские владельцы футбольного клуба Manchester United столкнулись с протестом болельщиков. Десятки человек 2 мая прорвались на поле стадиона "Олд Траффорд", чтобы выразить свой гнев по поводу неудачной попытки сформировать суперлигу для элитных команд Европы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Матч МЮ против "Ливерпуля", который также принадлежит американцам и входил в план Суперлиги, был отложен. Десятки болельщиков вышли на поле, выпустив осветительные ракеты и дымовые шашки в знак протеста против семьи Глейзеров.
В заявлении клуба говорится, что право на свободное выражение своего мнения и мирный протест полностью признается.
"Однако мы сожалеем о перебоях в работе команды и действиях, которые поставили под угрозу других болельщиков, персонал и полицию", - отметили хозяева клуба.
Премьер-лига выступила с собственным заявлением, отметив, что "действия меньшинства, наблюдаемые сегодня, не имеют оправдания".
В прошлом месяце попытка сформировать новую лигу с участием самых богатых клубов Европы провалилась всего через несколько дней после того, как об этом было объявлено, поскольку команды начали уходить из-за противодействия со стороны фанатов, политиков и даже игроков. Владельцы теперь несут основную тяжесть негатива.
Правительство Великобритании даже выступило с предложением заблокировать лигу, заявив, что сделает "все возможное", чтобы остановить формирование нового турнира.
Как сообщало РБК-Украина, центральный матч 34-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" был перенесен на неопределенное время. Причиной переноса поединка стали протесты фанатов МЮ.
Напомним, недавно "МЮ" выступил в роли одного из создателей скандальной Суперлиги Европы. Тогда фанаты "манкунианцев" выступили с протестами, что привело к отказу клуба от участия в турнире, а впоследствии, и развалу Суперлиги.