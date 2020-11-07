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Протест медиков в Минске: задержали более 30 человек

Минск, Суббота 07 ноября 2020 16:37
Протест медиков в Минске: задержали более 30 человек
Фото: протесты в Минске (news.tut.by)
Автор: Юлия Струк

В столице Беларуси Минске в субботу, 7 ноября, прошла акция протеста "Марш медиков". В ходе нее задержали 33 человека.

Об этом сообщает TUT.BY.

Так, к месту проведения акции приехали сотрудники правоохранительных органов и начали задерживать протестующих.

По данным правозащитного центра "Весна", задержали 33 активиста, и список пополняется.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к врачам. Она заявила, что президент страны Александр Лукашенко запустил "машину репрессий" даже в отношении тех, кто спасает жизни людей.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики задерживают медиков возле 1-й клинической больницы Минска. Ранее было известно о 20 задержанных активистах.

Как писало РБК-Украина, Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов. Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

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