Протерміноване посвідчення водія: як обміняти документ без екзаменів і чи треба за це платити

За повідомленням МВС, українські водії можуть обміняти протерміноване посвідчення онлайн і офлайн, але тільки після завершення його дії. Раніше послуга недоступна.

Обмін водійського посвідчення офлайн

Щоб обміняти посвідчення офлайн, водієві необхідно звернутися до сервісного центру МВС із переліком необхідних документів. Потрібно подати:

Паспорт громадянина України або ID-картку з довідкою або випискою про місце проживання;

АБО

паспорт для виїзду за кордон з довідкою або випискою про місце проживання;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

тимчасова посвідка на проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Ідентифікаційний код; Наявне водійське посвідчення; Медичну довідку (під час воєнного стану довідка необов'язкова).

Паспорт громадянина України або закордонний паспорт можна показати співробітнику сервісного центру в електронній формі в застосунку "Дія".

Переміщеним особам додатково необхідно подати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, де зазначено її фактичне місце проживання, якщо воно не вказане в документах. Довідка дійсна в електронному вигляді в застосунку "Дія".

Обмін посвідчення в сервісному центрі здійснюється протягом одного робочого дня. Вартість послуги - у межах 572 гривень.

Обмін водійського посвідчення онлайн

Щоб обміняти протерміноване водійське посвідчення дистанційно, необхідно зайти на сайт МВС та авторизуватися в Електронному кабінеті водія. Там треба знайти розділ "Відновлення та обмін водійського посвідчення". У цьому розділі водієві потрібно заповнити всі поля з особистими даними, після чого оплатити послугу та обрати один зі способів нового посвідчення. Документ можуть надіслати в обраний сервісний центр МВС або поштою у відділення "Укрпошти" чи кур'єром.

Онлайн-обмін простроченого посвідчення займає більше часу, ніж офлайн - близько двох тижнів. Обробка заявки здійснюється протягом 10 робочих днів, ще до 5 днів - на доставку посвідчення.

Вартість готового документа становить близько 572 гривень, якщо отримувати в сервісному центрі МВС. З доставкою на відділення "Укрпошти" або кур'єром посвідчення коштуватиме орієнтовно 866 гривень (572 грн послуга +294 грн доставка).

Іспити для обміну посвідчення

Хороша новина полягає в тому, що для обміну простроченого водійського посвідчення, виданого вперше, складати екзамени не потрібно. Відповідно до пункту 25-1 постанови КМУ від 8 травня 1993 року № 340, іспити не проводяться, якщо водій за два роки після отримання посвідчення вчинив не більш як 2 адмінправопорушення ПДР і не вчинив жодного кримінального. Тим же водіям, які мали кримінальні правопорушення, доведеться складати теоретичні та практичні іспити в сервісному центрі МВС, щоб отримати постійне водійське посвідчення.