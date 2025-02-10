Просроченные водительские права: как обменять документ без экзаменов и надо ли за это платить

Обменять просроченное водительское удостоверение, которое было впервые выдано на 2 года, возможно без экзаменов. Воспользоваться услугой можно в любом сервисном центре МВД Украины или на сайте министерства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД Украины.
По сообщению МВД, украинские водители могут обменять просроченное удостоверение онлайн и офлайн, но только после завершения его действия. Ранее услуга недоступна.
Чтобы обменять удостоверение офлайн, водителю необходимо обратиться в сервисный центр МВД с перечнем необходимых документов. Нужно подать:
ИЛИ
Паспорт гражданина Украины или загранпаспорт можно показать сотруднику сервисного центра в электронной форме в приложении "Дія".
Перемещенным лицам дополнительно необходимо подать справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, где указано его фактическое место жительства, если оно не указано в документах. Справка действительна в электронном виде в приложении "Дія".
Обмен удостоверения в сервисном центре осуществляется в течение одного рабочего дня. Стоимость услуги - в пределах 572 гривен.
Чтобы обменять просроченное водительское удостоверение дистанционно, необходимо зайти на сайт МВД и авторизоваться в Электронном кабинете водителя. Там надо найти раздел "Восстановление и обмен водительского удостоверения". В этом разделе водителю нужно заполнить все поля с личными данными, после чего оплатить услугу и выбрать один из способов нового удостоверения. Документ могут отправить в выбранный сервисный центр МВД или по почте в отделение "Укрпочты" или курьером.
Онлайн-обмен просроченного удостоверения занимает больше времени, чем офлайн - около двух недель. Обработка заявки осуществляется в течение 10 рабочих дней, еще до 5 дней - на доставку удостоверения.
Стоимость готового документа составляет около 572 гривен, если получать в сервисном центре МВД. С доставкой на отделение "Укрпочты" или курьером удостоверение будет стоить ориентировочно 866 гривен (572 грн услуга +294 грн доставка).
Хорошая новость заключается в том, что для обмена просроченного водительского удостоверения, выданного впервые, сдавать экзамены не нужно. В соответствии с пунктом 25-1 постановления КМУ от 8 мая 1993 года № 340, экзамены не проводятся, если водитель за два года после получения удостоверения совершил не более 2 админправонарушений ПДД и не совершил ни одного уголовного. Тем же водителям, которые имели уголовные правонарушения, придется сдавать теоретические и практические экзамены в сервисном центре МВД, чтобы получить постоянное водительское удостоверение.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинское законодательство строго наказывает за нарушение ПДД, в частности за управление транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения. За пьяную езду можно лишиться водительского удостоверения на 10 лет. Но после завершения этого срока права можно вернуть.