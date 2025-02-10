Просроченные водительские права: как обменять документ без экзаменов и надо ли за это платить

По сообщению МВД, украинские водители могут обменять просроченное удостоверение онлайн и офлайн, но только после завершения его действия. Ранее услуга недоступна.

Обмен водительского удостоверения офлайн

Чтобы обменять удостоверение офлайн, водителю необходимо обратиться в сервисный центр МВД с перечнем необходимых документов. Нужно подать:

Паспорт гражданина Украины или ID-карту со справкой или выпиской о месте жительства;

ИЛИ

паспорт для выезда за границу со справкой или выпиской о месте жительства;

временное удостоверение гражданина Украины;

постоянный вид на жительство;

временный вид на жительство;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Идентификационный код; Имеющееся водительское удостоверение; Медицинскую справку (во время военного положения справка необязательна).

Паспорт гражданина Украины или загранпаспорт можно показать сотруднику сервисного центра в электронной форме в приложении "Дія".

Перемещенным лицам дополнительно необходимо подать справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, где указано его фактическое место жительства, если оно не указано в документах. Справка действительна в электронном виде в приложении "Дія".

Обмен удостоверения в сервисном центре осуществляется в течение одного рабочего дня. Стоимость услуги - в пределах 572 гривен.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Чтобы обменять просроченное водительское удостоверение дистанционно, необходимо зайти на сайт МВД и авторизоваться в Электронном кабинете водителя. Там надо найти раздел "Восстановление и обмен водительского удостоверения". В этом разделе водителю нужно заполнить все поля с личными данными, после чего оплатить услугу и выбрать один из способов нового удостоверения. Документ могут отправить в выбранный сервисный центр МВД или по почте в отделение "Укрпочты" или курьером.

Онлайн-обмен просроченного удостоверения занимает больше времени, чем офлайн - около двух недель. Обработка заявки осуществляется в течение 10 рабочих дней, еще до 5 дней - на доставку удостоверения.

Стоимость готового документа составляет около 572 гривен, если получать в сервисном центре МВД. С доставкой на отделение "Укрпочты" или курьером удостоверение будет стоить ориентировочно 866 гривен (572 грн услуга +294 грн доставка).

Экзамены для обмена удостоверения

Хорошая новость заключается в том, что для обмена просроченного водительского удостоверения, выданного впервые, сдавать экзамены не нужно. В соответствии с пунктом 25-1 постановления КМУ от 8 мая 1993 года № 340, экзамены не проводятся, если водитель за два года после получения удостоверения совершил не более 2 админправонарушений ПДД и не совершил ни одного уголовного. Тем же водителям, которые имели уголовные правонарушения, придется сдавать теоретические и практические экзамены в сервисном центре МВД, чтобы получить постоянное водительское удостоверение.