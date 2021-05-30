Протасевича доставили в СИЗО КГБ в Минске

Отец журналиста сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман якобы сообщил своему адвокату на первой встрече, состоявшейся в четверг.

Также отец Романа уверен, что белорусские силовики пытали сына после задержания.

Семья Протасевича узнала, что он находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, когда сестре Романа удалось передать ему посылку.

"Мы не знали, где он находится, пока дочь не передала посылку. А раз ее взяли, понятно, где он находится. Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены... Он (Роман, - ред.) просил книгу через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена", - сообщил он.