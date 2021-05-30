Протасевича доправили в СІЗО КДБ у Мінську

Батько журналіста сумнівається у тому, що його син "бадьорий та веселий", як Роман нібито повідомив своєму адвокатові на першій зустрічі, що відбулася у четвер.

Також батько Романа впевнений, що білоруські силовики катували сина після затримання.

Родина Протасевича дізналася, що він знаходиться у мінському СІЗО КДБ у п’ятницю, коли сестрі Романа вдалося передати йому посилку.

"Ми не знали, де він знаходиться, поки донька не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло, де він знаходиться. Вона передала те, що там дозволено - предмети особистої гігієни... Він (Роман, - ред.) просив книгу через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена", - повідомив він.