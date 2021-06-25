Протасевича и его девушку перевели под домашний арест, - BBC

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Его девушку Софью Сапегу также перевели под домашний арест.
Об этом сообщили родители задержанных, передает BBC.
Известно, что россиянка Софья Сапега сейчас живет одна в съемной квартире в Минске, что стало неожиданностью для ее родителей.
"Мы находимся в шоке",- сказал отчим Софии Сергей Дудич.
Сняты ли с Софии обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это.
Отмечено, что Роман Протасевич также был переведен под домашний арест.
"Мне сложно комментировать действия власти, у них цели, может, он втянут в какую-то политическую игру", - сказал отец задержанного.
По его словам, обвинения с Сапеги и Протасевича не были сняты.
"Адвокат ничего не говорит, власть ничего не говорит. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", - добавил отец Романа Дмитрий Протасевич.
Обновлено: адвокат семьи Сапеги подтвердил, что ее перевели под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно.
Он отметил, что с девушкой продолжают следственные действия. Адвокат планирует в ближайшее время с Сапегой встретиться.
Напомним, что белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.
После задержания Протасевич дал якобы "интервью" белорусскому государственному телеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.
Недавно Андрей Сапега, отец задержанного в Минске россиянки Софии Сапеги, обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.