Протасевич завел страницу в Twitter и рассказал, где сейчас находится

Протасевич рассказал, что до сих пор находится под домашним арестом. Под домашним арестом и его подруга - София Сапега, которую белорусские силовики задержали вместе с Протасевичем.

Журналист добавил, что сейчас проживает не в Минске, а в частном доме за городом. Там же находится и Сапега.

"Гулять по двору и по лужайке можно... Товарищ майор живет этажом ниже, если что", - добавил он.

Пока неизвестно, действительно ли Протасевич администрирует эту страницу, но на видео, которое первым появилось на странице, был именно он.