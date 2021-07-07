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Протасевич завел страницу в Twitter и рассказал, где сейчас находится

Автор: Дмитрий Левицкий

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в мае задержали белорусские силовики в Минске, создал свою страницу в соцсети Twitter. Там он опубликовал видео, а также сделал уже несколько постов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Протасевича в Twitter.

Протасевич рассказал, что до сих пор находится под домашним арестом. Под домашним арестом и его подруга - София Сапега, которую белорусские силовики задержали вместе с Протасевичем.

Журналист добавил, что сейчас проживает не в Минске, а в частном доме за городом. Там же находится и Сапега.

"Гулять по двору и по лужайке можно... Товарищ майор живет этажом ниже, если что", - добавил он.

Пока неизвестно, действительно ли Протасевич администрирует эту страницу, но на видео, которое первым появилось на странице, был именно он.

Напомним, в мае белорусский режим принудительно посадил самолет компании Ryanair в Минске и задержал Протасевича и находившихся на борту Сапегу. Протасевичу выдвинули ряд обвинений, а также его и Сапегу арестовали.

Однако через некоторое время, под санкционным давлением, белорусские силовики перевели Протасевича и Сапегу под домашний арест.

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Роман ПротасевичМинскБеларусь