Протаранив фурою магазини і не лише. В Німеччині чоловік влаштував серію нападів на людей

В Німеччині поліція заарештувала 41-річного чоловіка. Він підозрюється у підпалі двох будинків, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle та BILD .

За даними видання, німецькі правоохоронці заарештували 41-річного сирійця, який підозрюється у підпалі двох будинків у західнонімецькому місті Ессен. За словами представника поліції, він також причетний до інциденту з фургоном, який врізався у два магазини. Проте в результаті тієї події ніхто не постраждав.

Поліція також повідомила, що не може надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви. За даними правоохоронців, пожежі сталися одразу у двох будинках, що викликало широкомасштабне реагування з боку екстрених служб.

Постраждалі отримали медичну допомогу, а деякі з них були госпіталізовані. Серед восьми серйозно постраждалих дітей - двоє малюків, стан яких залишається критичним через вдихання диму, повідомили в пожежній бригаді.

Видання BILD своєю чергою повідомляє, що через пожежі постраждала 31 людина, більшість з яких отримали опіки. Також повідомляється про те, що чоловік бігав містом з мачете, а затримали його у дворі одного з магазинів.

Речник поліції відмовився коментувати повідомлення про те, що чоловік також погрожував комусь ножем і мачете. Він додав, що відео, які поширюються в соціальних мережах, наразі оцінюються владою.