Протаранил фурой магазины и не только. В Германии мужчина устроил серию нападений на людей

В Германии полиция арестовала 41-летнего мужчину. Он подозревается в поджоге двух домов, в результате чего пострадали более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle и BILD .

По данным издания, немецкие правоохранители арестовали 41-летнего сирийца, подозреваемого в поджоге двух домов в западногерманском городе Эссен. По словам представителя полиции, он также причастен к инциденту с фургоном, врезавшимся в два магазина. Однако в результате этого события никто не пострадал.

Полиция также сообщила, что не может предоставить подробную информацию о личности подозреваемого или его мотивах. По данным правоохранителей, пожары произошли сразу в двух домах, что вызвало широкомасштабное реагирование со стороны экстренных служб.

Пострадавшие получили медицинскую помощь, а некоторые были госпитализированы. Среди восьми серьезно пострадавших детей - двое малышей, состояние которых остается критическим из-за вдыхания дыма, сообщили в пожарной бригаде.

Издание BILD в свою очередь сообщает, что из-за пожаров пострадал 31 человек, большинство из которых получили ожоги. Также сообщается о том, что мужчина бегал по городу из мачете, а задержали его во дворе одного из магазинов.

Спикер полиции отказался комментировать сообщение о том, что мужчина также угрожал кому-то ножом и мачете. Он добавил, что видео, которые распространяются в социальных сетях, оцениваются властями.