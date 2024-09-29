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Протаранил фурой магазины и не только. В Германии мужчина устроил серию нападений на людей

Германия, Воскресенье 29 сентября 2024 19:30
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Протаранил фурой магазины и не только. В Германии мужчина устроил серию нападений на людей Фото: полиция арестовала 41-летнего сирийца (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии полиция арестовала 41-летнего мужчину. Он подозревается в поджоге двух домов, в результате чего пострадали более 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle и BILD.

По данным издания, немецкие правоохранители арестовали 41-летнего сирийца, подозреваемого в поджоге двух домов в западногерманском городе Эссен.

По словам представителя полиции, он также причастен к инциденту с фургоном, врезавшимся в два магазина. Однако в результате этого события никто не пострадал.

Полиция также сообщила, что не может предоставить подробную информацию о личности подозреваемого или его мотивах. По данным правоохранителей, пожары произошли сразу в двух домах, что вызвало широкомасштабное реагирование со стороны экстренных служб.

Пострадавшие получили медицинскую помощь, а некоторые были госпитализированы. Среди восьми серьезно пострадавших детей - двое малышей, состояние которых остается критическим из-за вдыхания дыма, сообщили в пожарной бригаде.

Издание BILD в свою очередь сообщает, что из-за пожаров пострадал 31 человек, большинство из которых получили ожоги. Также сообщается о том, что мужчина бегал по городу из мачете, а задержали его во дворе одного из магазинов.

Спикер полиции отказался комментировать сообщение о том, что мужчина также угрожал кому-то ножом и мачете. Он добавил, что видео, которые распространяются в социальных сетях, оцениваются властями.

Напомним, что в начале года на одном из железнодорожных вокзалов Парижа мужчина напал с ножом прохожих.

В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения. Правоохранители исключили террористические мотивы нападающего.

Несколькими месяцами позже в Сиднее (Австралия) в результате нападения с ножом во время службы в ассирийской церкви ранения получили четыре человека, в том числе епископ. Полиция назвала инцидент террористическим актом.

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