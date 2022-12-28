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Просят "підтримати" ЗСУ. На Буковині шахраї від імені ОВА надсилають містянам листи

Фото: на Буковині шахраї від імені ОВА надсилають містянам листи (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Чернівецькій області шахраї надсилають буковинцям листи від імені ОВА з проханням перерахувати кошти нібито на підтримку ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернівецької ОВА.

Як пише ОВА, останніми днями буковинці отримували листи із проханням про допомогу ЗСУ. Водночас вони були оформлені за зразком офіційного документа Чернівецької обласної військової адміністрації.

Фото: на Буковині шахраї від імені ОВА надсилають містянам листи (facebook.com/CVoda)

Також у листі було наведено номер рахунку й зазначено, що дії нібито узгоджено з президентом України та Верховною радою.

"Хочемо наголосити, що Чернівецька обласна військова адміністрація не розсилала подібні документи та не проводить жодних зборів на потреби ЗСУ. Від імені ОВА діють шахраї. Тож будьте обачні та обов’язково перевіряйте інформацію", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Польщі нещодавно активізувалися телефонні шахраї, які просять назвати їм свій номер PESEL.

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