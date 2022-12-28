Просят "поддержать" ВСУ. На Буковине мошенники от имени ОВА присылают горожанам письма

Как пишет ОВА, в последние дни буковинцы получали письма с просьбой о помощи ВСУ. В то же время, они были оформлены по образцу официального документа Черновицкой областной военной администрации.

Фото: на Буковине мошенники от имени ОВА присылают горожанам письма (facebook.com/CVoda)

Также в письме был приведен номер счета и отмечено, что действия якобы согласованы с президентом Украины и Верховной радой.

"Хотим подчеркнуть, что Черновицкая областная военная администрация не рассылала подобные документы и не проводит никаких сборов на нужды ВСУ. От имени ОВА действуют мошенники. Поэтому будьте осторожны и обязательно проверяйте информацию", - добавляет пресс-служба.