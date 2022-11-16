Просування ЗСУ до Сватового і "больові точки" росіян на лівому березі Дніпра: карти боїв

Військові ЗСУ продовжують контрнаступну операцію в Луганській області та концентрують сили для наступу, а на Донбасі йде важкі бої та не вщухають штурми російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Контрнаступальна операція ЗСУ у районі Сватове та Кремінній

Українські сили 15 листопада продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватового та Кремінної. За даними російських "воєнкорів", ЗСУ вели наступ у межах 13 км на північний захід від Сватового у напрямку Стельмахівка та Куземівка і що бійці закріпилися на західному напрямку на околиці Куземівки. У районі села Новомикільського (9 км на південь від Сватового) йшли запеклі бої.

У Міноборони РФ заявляли, що російські війська відбивали атаки ЗСУ на північний захід від Кремінної у напрямку Червонопопівки та південніше від Кремінної у напрямку Золотарівки.

Російські блогери стверджували, що українські сили намагалися просунутися до Кремінної з півночі та півдня, і нібито без успіху, а бої тривають за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Також, за даними російських "воєнкорів", ЗСУ накопичують сили біля Макіївки (24 км на захід від Кремінної) і промацують прилеглі оборонні позиції окупантів. Також повідомляється, що українські сили концентруються для майбутніх наступів на Сватове, Кремінну, Лисичанськ та Попасну, хоча аналітики ISW "не дають жодної оцінки заяв щодо майбутніх українських операцій".

Військові ЗСУ відбили наземну атаку російських військ поблизу Новоселівської Луганської області (13 км на північний захід від Сватового). Російські сили продовжують проводити обмежені контратаки, які можуть стримати дії українських сил та не повернути обмежену територію.

15 листопада українські військові продовжували завдавати ударів по районах тилового забезпечення та зосередження військ РФ у Луганській області. Так, українські артилерійські частини завдали ударів по російських позиціях у Кремінній і, за даними Генштабу ЗСУ, особовий склад ослаблених частин планує тікати з міста.

Український Генштаб також інформує, що ЗСУ завдали удару по російській штаб-квартирі на південь від Сватового в Мілуватки Луганської області, ліквідувавши не менше 30 російських військовослужбовців і поранивши понад 20.

Ситуація на Донбасі

Війська загарбників 15 листопада продовжили наступальні дії у районі Бахмута. Сили Оборони України відбивали атаки окупантів у районі Бахмута та на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки та Бахмутського вздовж траси Т1302.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 14 листопада, видно, що російські війська посіли позиції на південному сході Майорська.

За даними російського джерела, запеклі бої ведуться на північ від Горлівки (приблизно за 27 км на південь від Бахмута), де раніше було завдано удару за допомогою HIMARS по російській базі.

Російські сили також 15 листопада продовжували вести наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк. Українські сили відбили атаки російських сухопутних військ у районі Красногорівки та Первомайського на північно-західній околиці Донецька та Мар'їнки та Новомихайлівки на південно-західній околиці Донецька.

У Генштабі ЗСУ інформують, що українські сили відбили атаку російських військ поблизу Новокалинового (приблизно за 42 км на північний захід від Донецька).

Російські джерела стверджують, що бойові дії продовжуються поблизу з н.п. Первомайське, Водяне, Невельське (приблизно за 19 км на північний захід від Донецька) та Опитне (приблизно за 12 км на північний захід від Донецька). "ДНРівці" знову розповідають про нібито захоплення н.п. Опитне і що планують наступ на Авдіївку.

При цьому інше російське джерело повідомило аналітиків, що російські сили знаходяться на північній околиці Опитного, що вказує на те, що наразі російські сили не контролюють весь населений пункт.

І ЗСУ, і російські окупанти продовжували планові артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення в районі Авдіївка-Донецьк.

15 листопада російські війська продовжили наступальні операції на заході Донецької області. Українські сили відбили наступ загарбників у районі Времівки.

"Міністерство оборони Росії (МО) повторило твердження про те, що російські війська повністю захопили Павлівку 14 листопада, і заявило, що російські війська вбили до 1400 українських військовослужбовців під час наступу, що є вкрай неправдоподібним", - пишуть аналітики.

"Південна вісь"

Війська РФ станом на 15 листопада продовжували займати оборонні позиції на схід від Дніпра в Херсонській області та відходити від узбережжя лівого берега.

На супутникових знімках із геолокацією видно, що загарбники встановлюють оборонні рубежі на південь від Червонопрапорного каналу в районі Бехтер, приблизно 50 км на південний захід від Херсона.

"Такі лінії вказують на те, що російські сили вважають західну частину Херсонської області поблизу Кінбурнського півострова та Коси важливою в оперативному відношенні. Однак російським силам, ймовірно, буде важко утримати ці оборонні рубежі від українського наземного наступу через місцевість, що сприяє механізованій війні.", - зазначають в ISW.

Українське оперативне командування "Південь" повідомляє, що російські війська завершили перегрупування на лівому березі Дніпра та займають оборонні позиції за 15-20 км від Дніпра. ЗСУ продовжують блокувати російські логістичні маршрути у тилових районах на півдні Херсонської області.

Аналітики розповіли, що передчасні повідомлення про захоплення українськими військами території на лівому березі Дніпра викликали негативну реакцію у російському інформаційному просторі. Одне з російських джерел навіть заявило, що такими повідомленнями "противник чіпляється за болючі точки росіян".

"З'явилися повідомлення про те, що українські сили досягли Нової Каховки, Олешок (приблизно за 10 км на південний схід від міста Херсон) та Кінбурнської коси, але пізніше українські офіційні особи спростували ці твердження", - йдеться у матеріалі.