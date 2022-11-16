Продвижение ВСУ к Сватово и "болевые точки" россиян на левом берегу Днепра: карты боев

Военные ВСУ продолжают контрнаступательную операцию в Луганской области и концентрируют силы для наступления, а на Донбассе идет тяжелые бои и не стихают штурмы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Контрнаступательная операция ВСУ в районе Сватово и Кременной

Украинские силы 15 ноября продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной. По данным российских "военкоров", ВСУ вели наступление в пределах 13 км к северо-западу от Сватово в направлении Стельмаховка и Куземовка и что бойцы закрепились на западном направлении на окраине Куземовки. В районе села Новоникольского (9 км южнее Сватово) шли ожесточенные бои.

В Минобороны РФ заявляли, что российские войска отражали атаки ВСУ северо-западнее Кременной в направлении Червонопоповки и южнее Кременной в направлении Золотаревки.

Российские блоггеры утверждали, что украинские силы пытались продвинуться к Кременной с севера и юга, и якобы безуспешно, а бои продолжаются в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Также, по данным российских "военкоров", ВСУ накапливают силы возле Макеевки (24 км к западу от Кременной) и прощупывают близлежащие оборонительные позиции оккупантов. Также сообщается, что украинские силы концентрируются для будущих наступлений на Сватово, Кременную, Лисичанск и Попасную, хотя аналитики ISW "не дают никакой оценки заявлений относительно будущих украинских операций".

Военные ВСУ отразили наземную атаку российских войск вблизи Новоселовского Луганской области (13 км к северо-западу от Сватово). Российские силы продолжают проводить ограниченные контратаки, которые могут сдержать действия украинских сил и не вернуть ограниченную территорию.

15 ноября украинские военные продолжали наносить удары по районам тылового обеспечения и сосредоточения войск РФ в Луганской области. Так, украинские артиллерийские части нанесли удары по российским позициям в Кременной и, по данным Генштаба ВСУ, личный состав ослабленных частей планирует бежать из города.

Украинский Генштаб также информирует, что ВСУ нанесли удар по российской штаб-квартире южнее Сватово в Миловатке Луганской области, ликвидировав не менее 30 российских военнослужащих и ранив более 20.

Ситуация на Донбассе

Войска захватчиков 15 ноября продолжили наступательные действия в районе Бахмута. Силы Обороны Украины отражали атаки оккупантов в районе Бахмута и северо-восточнее Бахмута в районе Белогоровки и Бахмутского вдоль трассы Т1302.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 14 ноября, видно, что российские войска заняли позиции на юго-востоке Майорска.

По данным российского источника, ожесточенные бои ведутся севернее Горловки (примерно в 27 км к югу от Бахмута), где ранее был нанесен удар с помощью HIMARS по российской базе.

Российские силы также 15 ноября продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк. Украинские силы отразили атаки российских сухопутных войск в районе Красногоровки и Первомайского на северо-западной окраине Донецка и Марьинки и Новомихайловки на юго-западной окраине Донецка.

В Генштабе ВСУ информируют, что украинские силы отразили атаку российских войск вблизи Новокалиново (примерно в 42 км к северо-западу от Донецка).

Российские источники утверждают, что боевые действия продолжаются вблизи н. п. Первомайское, Водяное, Невельское (примерно в 19 км к северо-западу от Донецка) и Опытное (примерно в 12 км к северо-западу от Донецка). "ДНРовцы" снова рассказывают о якобы захвате н.п. Опытное и что планируют наступление на Авдеевку.

При этом другой российский источник сообщил аналитикам, что российские силы находятся на северной окраине Опытного, что указывает на то, что в настоящее время российские силы не контролируют весь населенный пункт.

И ВСУ, и российские оккупанты продолжали плановые артиллерийские обстрелы вдоль линии соприкосновения в районе Авдеевка-Донецк.

15 ноября российские войска продолжили наступательные операции на западе Донецкой области. Украинские силы отразили наступление захватчиков в районе Времевки.

"Министерство обороны России (МО) повторило утверждения о том, что российские войска полностью захватили Павловку 14 ноября, и заявило, что российские войска убили до 1400 украинских военнослужащих во время наступления, что крайне неправдоподобно", - пишут аналитики.

"Южная ось"

Войска РФ по состоянию на 15 ноября продолжали занимать оборонительные позиции к востоку от Днепра в Херсонской области и отходить от побережья левого берега.

На спутниковых снимках с геолокацией видно, что захватчики устанавливают оборонительные рубежи к югу от Краснознаменского канала в районе Бехтер, примерно 50 км к юго-западу от Херсона.

"Такие линии указывают на то, что российские силы считают западную часть Херсонской области вблизи Кинбурнского полуострова и Косы важной в оперативном отношении. Однако российским силам, вероятно, будет трудно удержать эти оборонительные рубежи от украинского наземного наступления из-за местности, которая благоприятствует механизированной войне", - отмечают в ISW.

Украинское оперативное командование "Юг" сообщает, что российские войска завершили перегруппировку на левом берегу Днепра и занимают оборонительные позиции в 15-20 км от Днепра. ВСУ продолжают блокировать российские логистические маршруты в тыловых районах на юге Херсонской области.

Аналитики рассказали, что преждевременные сообщения о захвате украинскими войсками территории на левом берегу Днепра вызвали негативную реакцию в российском информационном пространстве. Один из российских источников даже заявил, что такими сообщениями "противник цепляется за болевые точки россиян".

"Появились сообщения о том, что украинские силы достигли Новой Каховки, Олешек (примерно в 10 км к юго-востоку от города Херсон) и Кинбурнской косы, но позже украинские официальные лица опровергли эти утверждения", - говорится в материале.