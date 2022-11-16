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В ОК "Південь" розкрили подробиці російської масованої ракетно-дронової атаки

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Середа 16 листопада 2022 06:31
В ОК "Південь" розкрили подробиці російської масованої ракетно-дронової атаки Фото: запуск ракети з ППО ЗСУ (komanduvannya.povitryanih.sil.zsu)
Автор: Володимир Костирін

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли подробиці про знищення повітряних цілей під час російського масованого удару по Україні ракетами та дронами, скоєного вчора вдень, 15 листопада, на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

Зазначається, що силами та засобами зенітно-ракетних підрозділів протиповітряної оборони було збито:

  • 5 крилатих ракет над Миколаївською областю,
  • 1 ракета над Одеською областю у Подільському районі,
  • 1 ракета у Черкаській області,
  • 3 ракети у повітрі над Вінницькою областю.

Водночас було наголошено на потраплянні по об'єктах важливої інфраструктури Кіровоградської, Вінницької областей та РТЦК.

"Пошкоджень та руйнувань зазнали також об’єкти енергетичної інфраструктури у Бериславському районі Херсонщини та на Криворіжжі. У Зеленодольській громаді ракета влучила по території підприємства", - розповів речник ОК "Південь".

Він уточнив, що було пошкоджено дві виробничі споруди. На щастя, обійшлося без жертв.

"Під час масованих ракетно-дронових атак по Україні ворог, у нашій зоні відповідальності, завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Кіровоградської області, Криворіжжя та Вінницької області. Тривають роботи з відновлення", - розповів Назаров.

Жертв у вказаних районах не було.

Російські окупанти здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з напряму Каспійського моря та Ростовської області. З акваторії Чорного моря зафіксовано запуски крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Уражені повітряні цілі

  • У зоні відповідальності ОК "Південь" силами та засобами протиповітряної оборони збито 22 крилаті ракети.
  • Крім того, 1 "приземлили" підрозділи Сухопутних військ.

Також ППО ЗСУ знищили:

  • 12 ракет над Миколаївською областю,
  • 7 - над Херсонською областю,
  • 2 - над Дніпропетровською областю,
  • 1 - над Одеською областю,
  • 1 - над Вінницькою областю.
  • Також у небі над Одеською областю було збито 1 дрон-камікадзе типу "Shahed-136",
  • над Миколаївською областю - 9 таких дронів,
  • над Херсонською областю знищено 1 ворожий ударно-розвідувальний безпілотник типу "Оріон".

Раніше повідомлялося, що українські військові показали відео, як 15 листопада вночі збили російську крилату ракету.

Нагадаємо, військовим ЗСУ вчора вдалося збити 73 ракети, а також 10 дронів-камікадзе "Шахед" та один безпілотник "Орлан". Всього ж 15 листопада ворог випустив Україною до 100 ракет, що стало наймасовішою атакою з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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