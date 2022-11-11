Просування ЗСУ у Луганській області та завзятий штурм окупантів під Бахмутом: карти боїв

Українські військові звільнили Снігурівку на Миколаївщині та просуваються на Луганщині. Водночас окупанти приступили до будівництва лінії оборони в Криму і продовжили штурмувати Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Контрнаступ на заході Луганської області

10 листопада українські сили продовжували вести контрнаступні дії на лінії Сватове-Кременна. Українські сили просунулися на два кілометри у невстановленому районі Луганської області. ЗСУ відбили атаки російських військ на Новоселівське та Макіївку, приблизно за 19 км на північний захід і за 21 км на південний захід від Сватового відповідно.

Операція об'єднаних сил України охарактеризувала російські штурми на Луганщині як невдалі бої із застосуванням стрілецької зброї.

9 та 10 листопада українські сили продовжували завдавати ударів по російській логістиці в Луганській області.

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські сили перекидають велику кількість боєприпасів і багато резервів у напрямку Сватове-Кременна, але зазначив, що українські сили продовжують обстрілювати основні шляхи постачання Росії.

На кадрах із соціальних мереж також видно зруйнований асфальт у Сватовому через перекидання російської важкої техніки поганими дорогами, що також може ускладнити перекидання російської техніки.

Ситуація на півдні

10 листопада українські війська досягли значних успіхів на всій території Херсонської області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що минулої доби українські війська просунулися на 7 км і звільнили шість населених пунктів у напрямку Петропавлівка-Новорайськ (у бік Берислава), просунулися на 7 км і звільнили шість населених пунктів у напрямку Первомай. Південне оперативне командування України зазначило, що минулої доби українські війська просунулися по лінії фронту на 7 км і звільнили 12 населених пунктів загальною площею понад 260 кв. км.

Кадри та зображення у соціальних мережах підтвердили успіхи України у кількох секторах. На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно українські війська в Киселівці, важливому населеному пункті вздовж траси М14 приблизно за 14 км на північний захід від Херсона. На зображеннях у соціальних мережах також видно, що українські сили просунулися до Олександрівки та Станіслава, приблизно за 33 км на захід від Херсона. Українські сили також просувалися на північ від Берислава, і кадри у соціальних мережах підтверджують присутність українських військ у н.п. Качкарівка (36 км на північний схід від Берислава), Кучерське (33 км на північ від Берислава), Борозенське (36 км на північ від Берислава), Брускінське (38 км на північний захід від Берислава). ), Єгенівка (47 км на північний захід від Берислава), Бобровий Кут (45 км на північний захід від Берислава), Чкалове (29 км на північний захід від Берислава), Старість (34 км на північний захід від Берислава) та Іщенка (39 км на північний захід від Берислава). Геолокаційні знімки підтверджують, що українські сили звільнили Снігурівку Миколаївської області (приблизно за 43 км на північний схід від міста Херсон) та сусідні населені пункти Василівка, Павлівка та Тамріне.

10 листопада українські сили продовжили успішну кампанію з перехоплення російських районів зосередження та військових об'єктів для підтримки контрнаступних дій у Херсонській області. Український удар уразив російську техніку в Олешках.

Бої на Донбасі

10 листопада російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ у районі Бахмута в районі Соледар (10 км на північний схід), Кліщівка (6 км на південний захід), Майорськ (20 км на південь), Яковлівка (15 км на північ) -схід), Андріївка. (9 км на південний захід) та Білогорівка (20 км на північний схід).

Заступник начальника Генштабу України Олексій Громов повідомив, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат на бахмутському напрямку, а представник Національної гвардії України Микола Уршалович заявив, що російські сили продовжують робити самогубні спроби штурму українських позицій навколо Бахмута з маніакальним упором. Уршалович зазначав, що російські війська постійно розвідують боєм, що, за його словами, вказує на те, що російські сили мають низький рівень оснащення розвідувальних підрозділів.

Російські війська, у тому числі частини 6-го "козачого полку" "ЛНР", продовжували бойові дії на північний схід від Бахмута в Соледарі.

10 листопада російські війська продовжили наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк. Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ у районі Веселого, Невельського, Первомайського та Новомихайлівки по всій дузі західної околиці Донецька.

10 листопада російські війська продовжили наступальні операції у західній частині Донецької області. Російські джерела стверджували, що російські війська увійшли до Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) і стверджували, що українські сили відступили до північної околиці населеного пункту, де вони зберігають контроль.

Крим

Російські війська розпочали будівництво оборонних укріплень другої лінії в Криму та на півдні України, що є стандартною військовою практикою. Російські війська також почали зміцнювати укріплення поблизу Мелітополя для захисту сухопутного коридору Криму. Будівництво оборонних укріплень на другорядних лініях оборони — стандартна військова процедура, яку російські війська раніше не проводили у масштабах північного Криму та інших місць на півдні України. Будівництво нових оборонних укріплень не є показником того, що російські сили розраховують захистити Крим від українського наступу в найближчому майбутньому.

Російські війська продовжували планові авіаційні, ракетні та артилерійські удари на захід від Гуляйполя, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, деокупація Херсона та території на правому березі Дніпра стратегічно важлива для українських військових. Саме з цих позицій ЗСУ триматимуть під вогневим контролем три головні дороги до Криму.

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