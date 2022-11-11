Продвижение ВСУ в Луганской области и упорный штурм оккупантов под Бахмутом: карты боев

Украинские военные освободили Снигиревку в Николаевской области и продвигаются в Луганской области. В то же время оккупанты приступили к строительству линии обороны в Крыму и продолжили штурмовать Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление на западе Луганской области

10 ноября украинские силы продолжали вести контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная. Украинские силы продвинулись на два километра в неустановленном районе Луганской области. ВСУ отразили атаки российских войск на Новоселовское и Макеевку, примерно в 19 км к северо-западу и в 21 км к юго-западу от Сватово соответственно.

Операция объединенных сил Украины охарактеризовала российские штурмы в Луганской области как неудачные бои с применением стрелкового оружия.

9 и 10 ноября украинские силы продолжали наносить удары по российской логистике в Луганской области.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские силы перебрасывают большое количество боеприпасов и много резервов в направлении Сватово-Кременная, но отметил, что украинские силы продолжают обстреливать основные пути снабжения России.

На кадрах из социальных сетей также видны разрушенный асфальт в Сватово из-за переброски российской тяжелой техники по плохим дорогам, что также может затруднить переброску российской техники.

Ситуация на юге

10 ноября украинские войска добились значительных успехов на всей территории Херсонской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись на 7 км и освободили шесть населенных пунктов в направлении Петропавловка-Новорайск (в сторону Берислава), продвинулись на 7 км и освободили шесть населенных пунктов в направлении Первомайское - Херсон. Южное оперативное командование Украины отметило, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись по линии фронта на 7 км и освободили 12 населенных пунктов общей площадью более 260 кв. км.

Кадры и изображения в социальных сетях подтвердили успехи Украины в нескольких секторах. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видны украинские войска в Киселевке, важном населенном пункте вдоль трассы М14 примерно в 14 км к северо-западу от Херсона. На кадрах также видны украинские солдаты в Правдине и Миролюбовке, расположенных в 25 км к северо-западу от Херсона. На изображениях в социальных сетях также видно, что украинские силы продвинулись в Александровку и Станислав, примерно в 33 км к западу от Херсона. Украинские силы также продвигались к северу от Берислава, и кадры в социальных сетях подтверждают присутствие украинских войск в н.п. Качкаровка (36 км к северо-востоку от Берислава), Кучерское (33 км к северу от Берислава), Борозенское (36 км к северу от Берислава), Брускинское (38 км к северо-западу от Берислава). ), Егеновка (47 км к северо-западу от Берислава), Бобровый Кут (45 км к северо-западу от Берислава), Чкалово (29 км к северо-западу от Берислава), Старыстья (34 км к северо-западу от Берислава) и Ищенка (39 км к северо-западу от Берислава). Геолокационные снимки подтверждают, что украинские силы освободили Снигуровку Николаевской области (примерно в 43 км к северо-востоку от города Херсон) и близлежащие населенные пункты Васильевка, Павловка и Тамрино.

10 ноября украинские силы продолжили успешную кампанию по перехвату российских районов сосредоточения и военных объектов для поддержки продолжающихся контрнаступательных действий в Херсонской области. Украинский удар поразил российскую технику в Олешках.

Бои на Донбассе

10 ноября российские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Бахмута в районе Соледар (10 км к северо-востоку), Клищевка (6 км к юго-западу), Майорск (20 км к югу), Яковловка (15 км к северо-востоку), Андреевка. (9 км к юго-западу) и Белогоровка (20 км к северо-востоку).

Заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что российские войска продолжают нести значительные потери на бахмутском направлении, а представитель Национальной гвардии Украины Николай Уршалович заявил, что российские силы продолжают предпринимать самоубийственные попытки штурма украинских позиций вокруг Бахмута с маниакальным упорством. Уршалович отмечал, что российские войска постоянно ведут разведку боем, что, по его словам, указывает на то, что российские силы имеют низкий уровень оснащения разведывательных подразделений.

Российские войска, в том числе части 6-го "казачьего полка" "ЛНР" продолжали боевые действия к северо-востоку от Бахмута в Соледаре.

10 ноября российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк. Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Веселого, Невельского, Первомайского и Новомихайловки по всей дуге западной окраины Донецка.

10 ноября российские войска продолжили наступательные операции в западной части Донецкой области. Российские источники утверждали, что российские войска вошли в Павловку (45 км к юго-западу от Донецка), и утверждали, что украинские силы отступили к северной окраине населенного пункта, где они сохраняют контроль.

Крым

Российские войска приступили к строительству оборонительных укреплений второй линии в Крыму и на юге Украины, что является стандартной военной практикой. Российские войска также начали укреплять укрепления вблизи Мелитополя для защиты сухопутного коридора в Крым. Строительство оборонительных укреплений на второстепенных линиях обороны — стандартная военная процедура, которую российские войска ранее не проводили в масштабах северного Крыма и других мест на юге Украины. Строительство этих новых оборонительных укреплений не является показателем того, что российские силы рассчитывают защитить Крым от украинского наступления в ближайшем будущем.

Российские войска продолжали плановые авиационные, ракетные и артиллерийские удары западнее Гуляйполя, Днепропетровской и Николаевской областей.

Напомним, деоккупация Херсона и территории на правом берегу Днепра стратегически важна для украинских военных. Именно с этих позиций ВСУ будут держать под огневым контролем три главных дороги в Крым.

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